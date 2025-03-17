В 2025 году украинцы получат денежную помощь в Днепре в рамках проекта от австрийской благотворительной организации "Каритас", сообщает Politeka.

Поддержка будет предоставляться внутренне перемещенным лицам (ВПЛ) на аренду жилья и другие нужды.

Проект «Haven: Обеспечение убежища и жилищных нужд для различных слоев населения в Украине» начат в этом году благодаря сотрудничеству «Каритас Австрия» и «Каритас Украины». Проект охватил Запорожскую, Донецкую и Днепропетровскую область. В рамках этого проекта предусмотрено оказание помощи на ремонт пострадавшего от войны жилья, утепление дома, а также обеспечение твердым топливом для обогрева в зимний период.

Кроме того, будет предоставлена ​​поддержка на аренду жилья для внутренних переселенцев. Средства этой инициативы были полностью пожертвованы австрийскими гражданами, что является подтверждением их поддержки и солидарности с украинским народом.

Получить денежную помощь в Днепре могут граждане с низким уровнем дохода, если на одного человека в семье он не превышает 6,32 тыс. грн. Также есть дополнительные критерии для получателей поддержки, среди которых многодетные семьи, неполные семьи, люди с инвалидностью и пожилые люди. За подробной информацией можно обращаться на горячую линию по номеру: 0 800 336 734 (пн-пт с 09:30 до 16:00).

Такая инициатива будет продолжаться до конца сентября 2025 года, и жители Днепропетровской области имеют возможность воспользоваться возможностью для обеспечения жилищных нужд.

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