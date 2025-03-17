Украинцам рассказали, ожидать ли в ближайшее время завершение отопительного сезона в Днепре и области.

Завершение отопительного сезона в Днепре и области близится, сообщает Politeka.

С 1 апреля 2025 года, согласно решению исполкома Павлоградского городского совета, в городе прекращается подача отопителения из-за повышения среднесуточной температуры воздуха выше +8 градусов. Это касается жилых домов и объектов социально-культурной сферы. В учебных заведениях, медицине и культуре рекомендуют прекращение периода обогрева в зависимости от погодных условий.

В Кривом Роге также ожидается конец периода подачи тепла, точная информация будет зависеть от температуры воздуха. Согласно Правилам предоставления услуг теплоснабжения, тепло выключают, в течение трех суток, когда температурные условия достигает выше +8°C. Отмечается, что отключение отопления может произойти с конца марта по середину апреля, если температура будет стабильно повышаться.

Учитывая возможность ночных заморозков и кратковременного похолодания, местные власти будут корректировать сроки конца подачи тепла для обеспечения комфортных условий для жителей.

Следовательно, завершение отопительного сезона в Днепре и области зависит от погодных условий. В самом же областном центре, как писала Politeka, окончательная дата тоже будет зависеть от среднесуточной температуры воздуха.

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