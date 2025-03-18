На сессии городского совета мэр подчеркнул, что пока тарифы на воду в Днепропетровской области остаются без изменений, однако ненадолго.

Тарифы на воду на Днепропетровщине существенно возрастут, повышение цены коснется одного из городов области, сообщает Politeka.net.

Об этом сообщили журналисты ряда местных СМИ.

Так, в Павлограде анонсировали – стоимость водоснабжения повысится, однако это произойдет только после завершения военного положения.

На сессии городского совета мэр Анатолий Вершина подчеркнул, что пока расценки на воду в Днепропетровской области остаются без изменений. Однако после стабилизации ситуации подорожает не только на водоснабжение, но и другие коммунальные услуги в Павлограде.

Он подчеркнул, что город только на разницу в ценах на воду компенсирует из городского бюджета 4 млн грн ежемесячно.

Он считает несправедливым то, что жители города получают до 100 тыс. грн дохода и получающие 3-4 тыс. грн. грн пенсии, находятся в равных условиях. Мэр говорит, что те, у кого есть возможность оплачивать действительную стоимость, могли бы это делать уже сейчас.

"Когда говорят, что вода у нас "золотая", я отвечаю, что стоимость должна быть экономически обоснована. Сейчас, на период военного положения, рост сдерживается. После окончания периода военного состояния тарифы вырастут реально. И мы будем оказывать целевую поддержку тем, кто действительно в этом нуждается. Это было бы и для бюджета выгодно, и справедливо по отношению к людям", - сказал Анатолий Вершина.

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