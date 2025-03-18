Тарифы на воду на Днепропетровщине существенно возрастут, повышение цены коснется одного из городов области, сообщает Politeka.net.
Об этом сообщили журналисты ряда местных СМИ.
Так, в Павлограде анонсировали – стоимость водоснабжения повысится, однако это произойдет только после завершения военного положения.
На сессии городского совета мэр Анатолий Вершина подчеркнул, что пока расценки на воду в Днепропетровской области остаются без изменений. Однако после стабилизации ситуации подорожает не только на водоснабжение, но и другие коммунальные услуги в Павлограде.
Он подчеркнул, что город только на разницу в ценах на воду компенсирует из городского бюджета 4 млн грн ежемесячно.
Он считает несправедливым то, что жители города получают до 100 тыс. грн дохода и получающие 3-4 тыс. грн. грн пенсии, находятся в равных условиях. Мэр говорит, что те, у кого есть возможность оплачивать действительную стоимость, могли бы это делать уже сейчас.
"Когда говорят, что вода у нас "золотая", я отвечаю, что стоимость должна быть экономически обоснована. Сейчас, на период военного положения, рост сдерживается. После окончания периода военного состояния тарифы вырастут реально. И мы будем оказывать целевую поддержку тем, кто действительно в этом нуждается. Это было бы и для бюджета выгодно, и справедливо по отношению к людям", - сказал Анатолий Вершина.
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