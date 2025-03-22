Повышение тарифов на газ в Днепре может произойти в ближайшее время.

Местные жители могут наблюдать повышение тарифов на газ в Днепре в ближайшие годы, пишет Политека.

Как рассказал эксперт по вопросам ЖКХ и энергетики Олег Попенко, сейчас украинцы платят 7960 грн за 1000 кубометров, однако он предупреждает о неизбежном росте стоимости голубого топлива.

По словам Попенко, это может произойти раньше запланированных сроков. Факторы, которые могут повлиять на ценообразование, включают требования Международного валютного фонда, энергетический кризис и возможные повреждения инфраструктуры из-за военных действий.

"Уже сейчас есть требования по их постепенному приведению к рыночному уровню. Это значит, что стоимость может вырасти до 16 000–21 000 грн за 1000 кубометров без учета НДС и распределения", – пояснил эксперт.

Повышение тарифов на газ в Днепре: прогнозы на будущее

Национальный банк Украины в своем инфляционном отчете отмечает, что постепенный рост цен на коммунальные услуги неизбежен. Хотя конкретных сроков пока нет, прогнозируется, что переход к экономически обоснованным ценам может начаться с 2026 года.

Если же не пойти на такие изменения, это поможет сдержать инфляцию, однако приведет к финансовым трудностям государственных энергетических компаний.

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