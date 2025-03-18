Работа в Днепре предлагается пенсионерам на разных вакансиях, однако опыт все же нужен.

В условиях, когда средняя пенсия в Украине едва позволяет покрыть основные расходы, многие пенсионеры вынуждены искать дополнительные источники дохода, работа в Днепре дает такую ​​возможность, сообщает Politeka.net.

Появилась любопытная возможность для пенсионеров, сообщения интересных объявлений появились на сайте Work.ua.

К примеру, местное медицинское учреждение ищет младшую медицинскую сестру. От кандидата требуется знание основных прав и обязанностей младшей медсестры, а также понимание стандартов санитарии, гигиены и охраны труда. Важно уметь правильно использовать моющие средства. Заведение предлагает официальное трудоустройство с полной занятостью, при этом можно выбрать удобный график: с 8:00 до 16:00 или посменно. Работодатель открыт для кандидатов-пенсионеров с соответствующим опытом.

На сайте также указана зарплата - 8 тысяч гривен.

В Varus ищут продавца и готовы взять пенсионера. Обязанности: обслуживание покупателей, предоставление им необходимой информации о товарах, размещении товаров на полках, ведении учета товаров и соблюдении чистоты и порядка на рабочем месте. Зарплата в должности от 13-16 гривен.

Также работа в Днепре предоставляется пенсионерам компании Way Up Drive. Там ищут водителя на авто компании (такси, Uklon, Bolt). В компании готовы взять мужчину или женщину всех возрастов, главное иметь действительное водительское удостоверение и смартфон для установки приложения. Зарплата 30 000 – 40 000 она зависит от отработанных изменений.

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