В последние месяцы в Украине зафиксирован существенный рост стоимости автогаза, и подорожание горючего в Днепре также стало заметным.

Подорожание горючего в Днепре уже вызвало озабоченность у местных, ведь им приходится платить больше, пишет Политека.

Как пояснил эксперт Сергей Куюн, директор консалтинговой группы "А95", цены на автогаз выросли на 8 гривен за литр.

Основными факторами, приведшими к росту цены, стали повышение акцизного сбора и сложности с логистикой снабжения. Как отметил эксперт, за последние полгода произошло два этапа роста акцизного сбора, что в сумме увеличило стоимость автогаза на 6,4 гривны за литр. Соответственно, конечная стоимость на колонках выросла на 8 гривен за литр.

Интересно, что подорожание горючего в Днепре наиболее потное именно на газе. В частности, цена бензина после изменений в акцизах практически не изменилась, а дизель вырос всего на 2,5 грн.

Одной из причин такого явления также стала проблема со снабжением. Введенное эмбарго на российский газ для стран Европейского Союза вынудило Польшу, одного из основных поставщиков в нашу страну, искать альтернативные пути импорта. Это, в свою очередь, увеличило расходы по транспортировке.

Несмотря на сложившуюся ситуацию, эксперт считает, что она стабилизируется. Сергей Куюн выразил оптимистический прогноз.

Последние новости Украины:

Новый удар по карманам ждет украинцев: в 2025 году Интернет снова может подорожать, детали.

Украина рискует остаться без воды и отопления: коммунальные предприятия призывают к повышению тарифов.

Украинцев готовят к повышению тарифов: нардепы заговоры о новых суммах в платежках за свет.