С начала 2025 года цены на бензин в Украине, в частности в Днепре, выросли из-за повышения акцизов и глобального подорожания нефти.
Фиксируется незначительное удорожание бензина А-95 Premium в Днепре, за литр придется заплатить 60,45 гривен, он подорожал на 21 копейку за два дня.
Прайс на другие виды горючего в области на 18 марта, на АЗС региона установлены следующие ценники:
А-95 – 56,66 (снизился на 1 коп.)
А-92 – 53,66 (подешевел на 4 копейки)
Дизельное топливо – 55,13 (уменьшилось на 7 коп.)
LPG (автогаз) – 36,93 (подешевел на 2 копеек)
В целом, стоимость основных видов топлива за последние два дня осталась почти без изменений и сильного подорожания бензина в Днепре не произошло.
Специалисты прогнозируют, что дальнейшая стоимость будет зависеть от колебаний валютного курса и ситуации со снабжением нефтепродуктами в Украине.
В то же время, весной ожидается возможное снижение стоимости некоторых видов горючего.
По данным Минфина, эксперты увязывают этот тренд с общей ситуацией на мировых рынках и изменениями в налоговой политике.
США уже работают над увеличением добычи нефти, что может привести к еще большему снижению ее стоимости.
Дальнейшее развитие событий на рынке энергоресурсов будет непосредственно влиять на цены в Украине.
Последние новости Украины:
Новый удар по карманам ждет украинцев: в 2025 году Интернет снова может подорожать, детали.
Украина рискует остаться без воды и отопления: коммунальные предприятия призывают к повышению тарифов.
Украинцев готовят к повышению тарифов: нардепы заговоры о новых суммах в платежках за свет.