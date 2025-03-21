Украинцам рассказали о подорожании бензина в Днепре, специалисты дали прогноз по изменению прайса в 2025 году.

С начала 2025 года цены на бензин в Украине, в частности в Днепре, выросли из-за повышения акцизов и глобального подорожания нефти.

Фиксируется незначительное удорожание бензина А-95 Premium в Днепре, за литр придется заплатить 60,45 гривен, он подорожал на 21 копейку за два дня.

Прайс на другие виды горючего в области на 18 марта, на АЗС региона установлены следующие ценники:

А-95 – 56,66 (снизился на 1 коп.)

А-92 – 53,66 (подешевел на 4 копейки)

Дизельное топливо – 55,13 (уменьшилось на 7 коп.)

LPG (автогаз) – 36,93 (подешевел на 2 копеек)

В целом, стоимость основных видов топлива за последние два дня осталась почти без изменений и сильного подорожания бензина в Днепре не произошло.

Специалисты прогнозируют, что дальнейшая стоимость будет зависеть от колебаний валютного курса и ситуации со снабжением нефтепродуктами в Украине.

В то же время, весной ожидается возможное снижение стоимости некоторых видов горючего.

По данным Минфина, эксперты увязывают этот тренд с общей ситуацией на мировых рынках и изменениями в налоговой политике.

США уже работают над увеличением добычи нефти, что может привести к еще большему снижению ее стоимости.

Дальнейшее развитие событий на рынке энергоресурсов будет непосредственно влиять на цены в Украине.

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