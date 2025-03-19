В Днепре и области 20 марта запланированы массовые графики отключения света, названы улицы.

В Днепре и близлежащих районах 19 марта введутся плановые графики отключения света, сообщает Политика.

В течение дня и до конца рабочей недели частная энергетическая компания «ЦЭК» будет проводить технические работы. В результате, часть жителей временно останется без электроснабжения.

Графики отключения света в Днепре 20 марта, названы адреса, где С 08:00 до 17:00 не будет электричества:

ул. Авангардная: 79-117; Волонтерская: 62; Героев Чернобыля: 18, 63-83 (нечетные); Ивана Богуна: 1Г, 68-80, 80А/4, 82-92, 96, 105-113 ( не кратные двум ), 117, 119, 123-137; площадь Елочная: 1А; пров. Азовский: 2-24 (парные); Отважных: 2-16, 17-31, 33-57 (нечетные); Энтузиастов: 2, 2А, 4, 6; Мариупольский: 2-16, 16А, 16Б, 18-24; Мирный: 1-5, 5А, 6-13, 13А, 14-33, 35, 36-52; Молодежный: 1-6, 6А, 7-13, 15-34; Приветливый: 1-8, 8А, 9-30, 32-38; Старицкого: 17, 17А, 18-47, 47А, 48-58; Столбы: 1, 2, 4, 6, 7.

С 09:00 до 17:00 без электричества будут улицы: Квартальная: 29; Мирослава Скорика: 1.

В селе Кривбасс электроэнергия будет отсутствовать с 08:00 до 17:00: ул. Вишневая: 2, 3, 6, 6/6, 11, 15.

Кроме того, по информации «ДТЭК», в Павлограде 20 числа возможны временные ограничения с 08:00 до 14:00 на улице Счастья из-за профилактических работ.

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