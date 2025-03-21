Тарифы на Днепропетровщине изменились – часть жителей области будет платить меньше за электроэнергию в марте, сообщает Politeka.net.
Такое решение приняли из-за серьезных проблем с электроснабжением, вызванных обстрелами.
С 1 марта 2025 года стоимость электроэнергии в Зеленодольске для многоэтажек составит 2,64 грн за 1 кВтч, что почти вдвое меньше предыдущей цены в 4,32 грн.
Очередной обстрел со стороны российских войск оставил без централизованного отопления около 11 тысяч жителей Зеленодольска. Люди были вынуждены использовать электрообогреватели, что привело к значительным нагрузкам на сеть и частые аварии.
В связи с критической ситуацией исполнительный комитет городского совета совместно с Днепропетровской ОВА инициировал переговоры с государственными органами и энергетическими компаниями, чтобы снизить тарифы на Днепропетровщине в Зеленодольске. После консультаций с Минэнерго, НКРЭКУ и поставщиками электроэнергии удалось добиться уменьшения стоимости света.
В настоящее время ведется работа над возможностью тарифного пересмотра за февраль 2025 года, чтобы поддержать жителей, пострадавших от перебоев с энергоснабжением.
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