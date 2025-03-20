Завершение отопительного сезона в Днепре и области может состояться в ближайшее время.

Власти определяют завершение отопительного сезона в Днепре и области с учетом погодных условий и состояния энергосетей, сообщает Политека.

По предварительным прогнозам, окончательная дата зависит от среднесуточной температуры. Если она будет стабильно превышать +8°C в течение трех дней подряд, батареи могут выключиться раньше.

По словам заместителя директора КП "Теплоэнерго" Владимира Билана, в 20-х числах марта ожидается временное похолодание, поэтому пока котельные будут работать в обычном режиме.

Директор коммунального предприятия добавил, что решение об отключении принимается на основе таких факторов, как текущая температура воздуха и прогноз погоды; техническое состояние теплосетей и потребление энергоресурсов.

Стоит отметить, что обычно батареи греют украинские дома в период с 15 октября по 15 апреля. Однако при стабильном потеплении их могут отключить как в марте, так и в начале апреля.

Жителям города рекомендуют следить за официальными сообщениями властей, ведь точная дата завершения отопительного сезона в Днепре и области будет зависеть от погодных условий в ближайшие недели.

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