Денежная помощь в Днепре и области предлагается в размере от 2 до 5 тысяч долларов для поддержки развития предпринимателей.

Денежная помощь в Днепре и области предоставляется Чешской гуманитарной организацией "Человек в беде" до 31 марта 2025 года, сообщает Politeka.net.

Регистрация для получения финансовой помощи открыта не только жителям Днепропетровщины, но и двум другим регионам.

Согласно информации от пресс-службы организации, предлагается поддержка в размере от 2 до 5 тысяч долларов для поддержки развития предпринимательства среди украинцев в период войны. Также доступны микрогранты для тех, кто хочет получить знания по созданию собственного бизнеса.

Не только оказывается денежная помощь в Днепре и области, но и в других регионах. Программа включает такие области: Харьковская и Николаевская.

В рамках проекта предусмотрено предоставление выплат по следующим направлениям:

до 2 тысяч долларов – для лиц с ограниченными экономическими возможностями, на обучение или переквалификацию;

до 4 тысяч – для лиц с ограниченными финансовыми ресурсами на развитие бизнеса в общинах;

до 5 тысяч – для микро- и малых предприятий, создающих рабочие места для уязвимых категорий населения.

Все участники программы будут иметь доступ к оффлайну или онлайн обучению продолжительностью шесть месяцев. Для получения гранта необходимо подать заявку, заполнив онлайн форму до 31 марта 2025 года.

Особое внимание будет уделено наиболее уязвимым категориям населения. Приоритет в отборе получат:

лица с инвалидностью;

внутренне перемещенные лица;

одинокие матери, родители, опекуны;

лица в возрасте от 50 до 60 лет (предпенсионный возраст);

представители этнических меньшинств;

участники боевых действий (УБД).

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