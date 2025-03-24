Денежная помощь в Днепре и области предоставляется Чешской гуманитарной организацией "Человек в беде" до 31 марта 2025 года, сообщает Politeka.net.
Регистрация для получения финансовой помощи открыта не только жителям Днепропетровщины, но и двум другим регионам.
Согласно информации от пресс-службы организации, предлагается поддержка в размере от 2 до 5 тысяч долларов для поддержки развития предпринимательства среди украинцев в период войны. Также доступны микрогранты для тех, кто хочет получить знания по созданию собственного бизнеса.
Не только оказывается денежная помощь в Днепре и области, но и в других регионах. Программа включает такие области: Харьковская и Николаевская.
В рамках проекта предусмотрено предоставление выплат по следующим направлениям:
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до 2 тысяч долларов – для лиц с ограниченными экономическими возможностями, на обучение или переквалификацию;
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до 4 тысяч – для лиц с ограниченными финансовыми ресурсами на развитие бизнеса в общинах;
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до 5 тысяч – для микро- и малых предприятий, создающих рабочие места для уязвимых категорий населения.
Все участники программы будут иметь доступ к оффлайну или онлайн обучению продолжительностью шесть месяцев. Для получения гранта необходимо подать заявку, заполнив онлайн форму до 31 марта 2025 года.
Особое внимание будет уделено наиболее уязвимым категориям населения. Приоритет в отборе получат:
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лица с инвалидностью;
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внутренне перемещенные лица;
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одинокие матери, родители, опекуны;
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лица в возрасте от 50 до 60 лет (предпенсионный возраст);
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представители этнических меньшинств;
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участники боевых действий (УБД).
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