Для потребителей с трехзонными счетчиками тариф на свет с 1 апреля в Днепре распределяется по разному.

Правительство утвердило новый тариф на свет с 1 апреля в Днепре и льготные условия, которые будут действовать до конца месяца, сообщает Politeka.net.

Согласно постановлению Кабинета Министров №632 от 31 мая 2024 года, базовая цена на электроэнергию для населения будет оставаться неизменным до 30 апреля 2025 года и составит 4,32 грн. Это правило касается всех категорий потребителей, включая жителей многоквартирных домов, частных домовладений и общежитий.

Льготные условия

Для домохозяйств, использующих электрическое отопление, предусмотрены специальные цены:

До 2000 кВтч в месяц – 2,64 гривен.

Если потребление превышает этот лимит, избыточные киловатт оплачиваются по стандартной цене – 4,32.

Двухзонные счетчики

Пользователи двухзонных счетчиков могут воспользоваться скидкой на ночной тарифный план (с 23:00 до 07:00) – 2,16.

Трехзонные счетчики

Для потребителей с трехзонными счетчиками тариф на свет с 1 апреля в Днепре распределяется следующим образом:

Ночной (23:00–07:00) – 1,728 грн/кВтч.

Полупиковый (7:00–8:00, 11:00–20:00, 22:00–23:00) – 4,34 грн/кВтч.

Пиковый (8:00–11:00, 20:00–22:00) – 6,48 грн/кВтч.

Перспективы

Согласно постановлению №632, эти тарифные условия действуют только до конца месяца. Правительство пока не планирует повышения цен, но окончательное решение о дальнейших изменениях будет принято после завершения действия постановления.

Последние новости Украины:

Напомним, Politeka писала, Тарифы на коммунальные услуги: стало известно, что может подорожать.

Також Politeka писала, Тариф на воду повысили, но не для всех: кому придется платить по новой цене.

Как сообщала Politeka, Украинцам озвучили тариф на электроэнергию: известно, сколько будет стоить 1 кВт*ч весной.