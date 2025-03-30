Подорожание продуктов в Днепре в феврале 2025 г. привело к росту цен на основные пищевые товары и услуги.

В марте 2025 года произошло подорожание продуктов в Днепре , сообщает Politeka.

По данным Главного управления статистики Днепропетровской области, индекс потребительских цен за февраль 2025 составил 100,7% по сравнению с предыдущим месяцем, что свидетельствует о среднем росте цены на 0,7%.

Больше всего подорожали товары питания и безалкогольные напитки – на 0,8%. Также выросли цены на подсолнечное масло, яйца, макароны, говядину, сыры, рыбу и продукты из рыбы, свинину, фрукты, кондитерские изделия из сахара, безалкогольные напитки, хлеб, овощи, масло, молоко и сахар. Удорожание этих товаров колеблется от 0,6 до 3,6%. В то же время, алкогольные напитки и табачные изделия увеличились в стоимости на 1,0%.

Также это произошло из-за повышения стоимости услуг в сфере здравоохранения на 1,4%, транспорта на 1,0%, а также услуг детских садов, вывоза сметаны, твердого топлива, ресторанов и гостиниц, бытовой техники и содержания жилья, где повышение составило от 1,0% до 6,3%.

В то же время, некоторые товары и услуги стали дешевле. Таким образом, оливковое масло подешевело на 3,9%, маргарин – на 3,7%, рис – на 1,2%. Одежда и обувь в целом снизились в стоимости на 2,7%, где одежда подешевела на 3,7%, а обувь – на 1,5%. Кроме того, снизилась стоимость проезда в железнодорожном транспорте на 1,7%.

В целом, подорожание продуктов в Днепре демонстрирует экономические и рыночные процессы, которые продолжают влиять на потребительские ценники в регионах.

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