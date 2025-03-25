Графики отключения света в Днепре запланированы 26 марта, узнайте, о чем предупреждают энергетики.

В Днепре запланированы массовые графики отключения света , узнайте, будут ли ограничения 26 марта, передает Политика.

Как информируют «Газсети», в среду, 26 марта, не будет электричества на улице Василия Чапленко, 16 и Даниила Галицкого, 9а, 9в.

Как сообщает «ПЭЭМ «ЦЭК», прибавив время и где в течение недели энергетическая компания будет проводить технические работы.

Известно, что часть жителей на время останется без электроснабжения.

ЦЭК информирует о плановых работах в Каменском районе на 26 числос 09:30 до 16:00 по адресу: село Днепровское, улица Набережная: 2-8 (парные).

Жителей призывают ответственно относиться к возможным ограничениям, рационально потреблять электроэнергию и избегать лишних нагрузок на систему.

Ситуация в энергосистеме постоянно меняется, поэтому важно следить за официальными обновлениями.

Жители города и области могут посмотреть расписание отключений на сайте Yasno , введя домашний адрес в соответствующее поле.

Еще один источник информации об отключении – сайт ДТЭК, а также боты Днепровских электросетей в Viber и Telegram.

При возникновении вопросов обращайтесь по телефонам колл-центра: +38 (048) 705 90 90. Для мобильных телефонов: +38 (068) 705 90 90,

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