В Днепре запланированы массовые графики отключения света , узнайте, будут ли ограничения 26 марта, передает Политика.
Как информируют «Газсети», в среду, 26 марта, не будет электричества на улице Василия Чапленко, 16 и Даниила Галицкого, 9а, 9в.
Как сообщает «ПЭЭМ «ЦЭК», прибавив время и где в течение недели энергетическая компания будет проводить технические работы.
Известно, что часть жителей на время останется без электроснабжения.
ЦЭК информирует о плановых работах в Каменском районе на 26 числос 09:30 до 16:00 по адресу: село Днепровское, улица Набережная: 2-8 (парные).
Жителей призывают ответственно относиться к возможным ограничениям, рационально потреблять электроэнергию и избегать лишних нагрузок на систему.
Ситуация в энергосистеме постоянно меняется, поэтому важно следить за официальными обновлениями.
Жители города и области могут посмотреть расписание отключений на сайте Yasno , введя домашний адрес в соответствующее поле.
Еще один источник информации об отключении – сайт ДТЭК, а также боты Днепровских электросетей в Viber и Telegram.
При возникновении вопросов обращайтесь по телефонам колл-центра: +38 (048) 705 90 90. Для мобильных телефонов: +38 (068) 705 90 90,
+38 (095) 705 90 90
+38 (073) 705 90 90.
Последние новости Украины:
Напомним, Politeka писала, что введен новый вид помощи для ВПЛ в Украине: что нужно знать переселенцам в 2025 году.
Также Politeka писала, какие пенсии получают генералы в Украине, раскрыты суммы и новые правила выплат.
Кроме того, Политека рассказывала об индексации пенсий в 2025 году: когда и на сколько увеличат выплаты украинцам.