Зарабатывать от 20 до 30 тысяч гривен в месяц теперь могут даже студенты – предлагается такая работа в Днепре, сообщает Politeka.net.
Объявление опубликовано на сайте Work.ua.
На собеседование в компанию Интерпайп приглашают студентов и всех желающих на должность токарь-карусельник – предыдущий опыт не нужен, ведь готовы обучить. Каждому работнику обещают:
- Стабильная заработная плата от 20-30 тысяч гривен.
- Ежегодный оплачиваемый отпуск (24 дня) и больничные согласно КЗоТ.
- Медицинское страхование (часть расходов компенсируется компанией)
- Бесплатный корпоративный транспорт.
- Дотации на питание в корпоративной столовой.
- Поддержка для семей с детьми.
- Карьерный рост и возможности реализации в международной компании.
Работа в Днепре также предлагается студентам на должность - продавец-консультант в магазин Nike. Предусматривается 100% белая зарплату в размере 24 тысячи и официальное оформление. Можно выбрать удобный график. Обещают комфортные условия труда в современных магазинах, стильную корпоративную одежду и обучение и карьерный рост.
Также можно стать системным администратором, где готовы платить 26000 – 30000 грн. Подобная вакансия появилась в сети магазинов TOUCH. Основные требования к кандидатам просты:
- Практические навыки с Linux – приветствуются;
- понимание принципов сетей и умение диагностировать сетевые проблемы;
- Опыт работы с маршрутизаторами Mikrotik, управляемыми коммутаторами будет преимуществом;
- знание аппаратного обеспечения (ПК, ноутбуки, серверы) и навыки его диагностики;
- Желание учиться и развиваться профессионально;
- Самостоятельность, инициативность, ответственность и способность быстро находить решение.
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