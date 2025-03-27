В Украине появляется все больше интересных и привлекательных вакансий для студентов – работа в Днепре – это доказывает.

Зарабатывать от 20 до 30 тысяч гривен в месяц теперь могут даже студенты – предлагается такая работа в Днепре, сообщает Politeka.net.

Объявление опубликовано на сайте Work.ua.

На собеседование в компанию Интерпайп приглашают студентов и всех желающих на должность токарь-карусельник – предыдущий опыт не нужен, ведь готовы обучить. Каждому работнику обещают:

Стабильная заработная плата от 20-30 тысяч гривен.

Ежегодный оплачиваемый отпуск (24 дня) и больничные согласно КЗоТ.

Медицинское страхование (часть расходов компенсируется компанией)

Бесплатный корпоративный транспорт.

Дотации на питание в корпоративной столовой.

Поддержка для семей с детьми.

Карьерный рост и возможности реализации в международной компании.

Работа в Днепре также предлагается студентам на должность - продавец-консультант в магазин Nike. Предусматривается 100% белая зарплату в размере 24 тысячи и официальное оформление. Можно выбрать удобный график. Обещают комфортные условия труда в современных магазинах, стильную корпоративную одежду и обучение и карьерный рост.

Также можно стать системным администратором, где готовы платить 26000 – 30000 грн. Подобная вакансия появилась в сети магазинов TOUCH. Основные требования к кандидатам просты:

Практические навыки с Linux – приветствуются;

понимание принципов сетей и умение диагностировать сетевые проблемы;

Опыт работы с маршрутизаторами Mikrotik, управляемыми коммутаторами будет преимуществом;

знание аппаратного обеспечения (ПК, ноутбуки, серверы) и навыки его диагностики;

Желание учиться и развиваться профессионально;

Самостоятельность, инициативность, ответственность и способность быстро находить решение.

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