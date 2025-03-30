Узнайте, каковы тарифы на газ в Днепре с 1 апреля 2025 года.

Тарифы на газ в Днепре и Украине остаются стабильными с 1 апреля, и повышение не планируется, сообщает Politeka.

Цена на электроэнергию сейчас составляет 4,32 гривны за киловатт-час, и эта цена остается неизменной до конца апреля.

Владельцы двухзонных счетчиков, потребляющих электроэнергию ночью, могут сэкономить. Для них существует распределение дневных и ночных тарифов: дневной с 7:00 до 23:00 составляет 4,32 гривны за киловатт-час, а ночной – с 23:00 до 7:00 снижается до 2,16 гривны за киловатт-час.

Это позволяет владельцам двухзонных счетчиков значительно снизить затраты на электроэнергию, если они активно используют электроприборы в ночное время. Особенно это касается владельцев электроотопительных установок, которые могут платить меньше за потребление энергии при соблюдении нормы.

Относительно газа стоимость этого ресурса также не меняется. Стоимость газа для бытовых потребителей осталась на уровне 7,96 гривны за кубометр от компании «Нафтогаз», которая является поставщиком последней надежды для более 90% украинцев. Другие поставщики газа предлагают цены от 7,70 до 9,99 грн за кубометр, которые варьируются в связи с компанией.

В целом тарифы на газ в Днепре и по Украине остаются стабильными, что позволяет потребителям спокойно рассчитывать свои расходы на энергоресурсах.

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