В Днепре готовятся к резкой смене погоды на следующей неделе с 31 марта по 6 апреля.

Синоптики дали прогноз погоды на неделю с 31 марта по 6 апреля 2025 года и рассказали, как будет меняться температура воздуха, передает Политека.

Согласно информации метеорологов, погода в Днепре на неделе с 31 марта по 6 апреля будет колебаться в пределах от +9°C до +14°C.

Ожидается небольшое повышение температуры от +5°C до +14°C, максимальная в эти дни составит +16°C, минимальная +1°C.

Скорость ветра будет достигать всего 4 м/с. Синоптики говорят, что существует небольшая вероятность осадков в виде дождя.

Первая декада не принесет стабильного весеннего тепла, дни будут прохладными, с периодическими осадками.

Переменчивость сохранится почти до середины апреля.

Во второй декаде месяца ожидается влажная и ветреная погода. Ночами возможны заморозки, однако днем останется умеренным. Ближе к середине месяца станет теплее, а осадков станет меньше.

Финальная часть месяца будет комфортной, но возможно небольшое похолодние.

Дожди станут более частыми, но в основном кратковременными.

Синоптики отмечают, что температура воздуха в Украине постепенно повышается. В середине недели ожидается +10…+15°C, а в западных регионах – может потеплеть даже до +17°C.

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