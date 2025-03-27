28 марта в Днепре введут графики отключения света, речь идет об абонентах, питание которым поставляет ЦЭК, причина – плановые работы, передает Политека.
В городе Днепр и области на этой неделе отмечают графики отключения света с 28 числа 2025 года, сообщает Politeka.
Об этом сообщают в пресс-службе энергетической компании ЧАО ЦЭК, электрики не будет с 8:00 до 17:00 по адресам, указанным ниже.
28 числа электроснабжения по этим адресам не будет с 8:00 до 17:00:
улица Аэродром: 1-8, 8А, 9, 10, 12, 12А, 13, 13А, 14А, 14Б, 17, 17А, 32, 32А, 147, 211, 227, 271, 303;
Строителей: 10Н, 17, 295;
Аэропорт: 33, 37, 70, 145, 160, 160Г, 160Б, 160Ж, 187, 209, 210А, 210Г, 211, 223А, 250, 263, 303, 436;
улица Дениса Котенко: 160Д.
Жителей призывают ответственно относиться к возможным ограничениям, рационально потреблять электроэнергию и избегать лишних нагрузок на систему.
Следует отметить, что ситуация в энергосистеме постоянно меняется, поэтому важно следить за официальными обновлениями.
При возникновении вопросов обращайтесь по телефонам колл-центра:
+38 (048) 705 90 90
для мобильных телефонов:
+38 (068) 705 90 90
+38 (095) 705 90 90
+38 (073) 705 90 90.
Если ограничения введут дополнительно, энергетики заранее проинформируют.
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