В Днепре запланированы графики отключения света на 28 марта, узнайте, где будут ограничения.

28 марта в Днепре введут графики отключения света, речь идет об абонентах, питание которым поставляет ЦЭК, причина – плановые работы, передает Политека.

В городе Днепр и области на этой неделе отмечают графики отключения света с 28 числа 2025 года, сообщает Politeka.

Об этом сообщают в пресс-службе энергетической компании ЧАО ЦЭК, электрики не будет с 8:00 до 17:00 по адресам, указанным ниже.

28 числа электроснабжения по этим адресам не будет с 8:00 до 17:00:

улица Аэродром: 1-8, 8А, 9, 10, 12, 12А, 13, 13А, 14А, 14Б, 17, 17А, 32, 32А, 147, 211, 227, 271, 303;

Строителей: 10Н, 17, 295;

Аэропорт: 33, 37, 70, 145, 160, 160Г, 160Б, 160Ж, 187, 209, 210А, 210Г, 211, 223А, 250, 263, 303, 436;

улица Дениса Котенко: 160Д.

Жителей призывают ответственно относиться к возможным ограничениям, рационально потреблять электроэнергию и избегать лишних нагрузок на систему.

Следует отметить, что ситуация в энергосистеме постоянно меняется, поэтому важно следить за официальными обновлениями.

При возникновении вопросов обращайтесь по телефонам колл-центра:

+38 (048) 705 90 90

для мобильных телефонов:

+38 (068) 705 90 90

+38 (095) 705 90 90

+38 (073) 705 90 90.

Если ограничения введут дополнительно, энергетики заранее проинформируют.

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