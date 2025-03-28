Денежная помощь в Днепре рассчитывается по формуле и предоставляется украинцам, отвечающим определенным критериям.

Пенсионерам, отвечающим требованиям специальной программы ООН, предоставляется денежная помощь в Днепре от Всемирной продовольственной программы, сообщает Politeka.net.

Рассказываем, кто имеет право на эти выплаты и как их получить.

Рассчитывается по формуле: 3250 грн. минус сумма пенсии. К примеру, если пенсия составляет 3100 грн, доплата составит 150 грн.

Для того чтобы получить эти выплаты, нужно соответствовать трем условиям:

Проживать в зоне боевых действий или при фронтовых районах.

Пенсия не должна превышать 3250 грн.

Не получать других международных выплат или пособий для внутренне перемещенных лиц после 1 марта 2023 года.

Стоит отметить, что денежная помощь в Днепре не единственное место, где ее можно получить. Также деньги предоставляются в следующих областях: Донецкая, Запорожская, Луганская, Николаевская, Сумская, Харьковская, Херсонская, Черниговская. Если пенсионер перестает отвечать хотя бы на одном из условий, выплата прекращается.

С конца 2024 года в программу могут присоединиться не только люди пожилого возраста, но и лица, не имеющие права на пенсию, а также дети и взрослые с инвалидностью.

Эта финансовая поддержка предоставляется с целью помочь наиболее уязвимым категориям граждан Украины в сложный период.

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