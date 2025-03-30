Истечение отопительного сезона в Днепре уже состоялось, но некоторые жители города все еще могут получать тепло в своих домах.

Окончание отопительного сезона в Днепре официально состоялось 27 марта 2025 года, согласно распоряжению городского головы Бориса Филатова, сообщает Politeka.

Это решение было принято на основе температурных показателей, ведь при среднесуточной температуре выше +8°C в течение трех суток отопление в городе прекращается.

Согласно официальной информации, в Днепре завершение отопительного сезона касается только центрального отопления, поскольку дома с индивидуальными котлами продолжают работать до 30 апреля 2025 года. Такое решение было принято в целях сохранения энергоресурсов и оптимизации расходов на отопление в условиях весеннего потепления. Это решение также стало ответом на прогнозы метеорологов, указывающих на более теплую погоду в ближайшие недели.

Окончание отопительного сезона в Днепре позволит жителям перейти к экономии энергии в более теплые месяцы года, что положительно повлияет на финансовое положение домохозяйств.

Городские службы призывают жителей следить за официальными сообщениями о возможных изменениях в графиках поставок тепла и других коммунальных услуг, ведь в некоторых районах города по решению местных органов власти могут быть корректировки в зависимости от текущих погодных условий.

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