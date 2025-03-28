Для получения актуальной информации об окончании отопительного сезона в Днепре жителям города рекомендуется следить за официальными сообщениями местных властей.

Подведены предварительные итоги зимы 2024-2025 годов и объявлена ​​предварительная дата окончания отопительного сезона в Днепре, сообщает Politeka.net.

Рассказываем, что известно и когда отключат батареи.

Коммунальное предприятие "Теплоэнерго" обеспечивает отопление более 85% жилых домов в городе, и в этом году проблем с теплоснабжением не возникло. Однако окончательная дата будет зависеть от среднесуточной температуры. Если температура воздуха превысит +8°C и будет сохраняться на таком уровне в течение трех суток, отопление будет отключено.

"Например, на этой неделе температура держалась на уровне +8°C в течение трех дней, и мы могли бы отключить отопление, но ожидается похолодание в середине марта. Поэтому мы еще ждем более точного прогноза", - отметил Владимир Билан, заместитель директора КП "Теплоэнерго".

До конца марта все котельные предприятия работают в штатном режиме.

Согласно правилам предоставления услуг теплоснабжения, установленным Постановлением Кабинета Министров Украины № 830 от 21 августа 2019 года, сроки включения и отключения тепла определяются на основе среднесуточной температуры.

Для получения актуальной информации об окончании отопительного сезона в Днепре жителям города рекомендуется следить за официальными сообщениями местных властей и коммунальных служб.

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