Жителей Днепра предупреждают о графиках отключения света на неделе с 31 марта по 6 апреля 2025 года.

В Днепре на неделе с 31 марта по 6 апреля планируются локальные графики отключения света для проведения профилактических и ремонтных работ, сообщает Politeka.

Графики отключения света в Одесской области на неделе, с 31 марта по 6 апреля 2025 года, планируются локальные ограничения, пишет Политека.

Энергетики сообщают, что в Украине наблюдается снижение уровня потребления электроэнергии.

Согласно информации "ДТЭК", на электросетях Павлоградской городской территориальной громады будут проводиться профилактические работы:

31.03. 2025 года ограничения будут с 8-00 до 19-00 улицам Ольховая, Вокзальная, Добровольцев, Дорожная, Европейская, Короткая, Космическая Маруси Чурай, Независимость, Олеся Гончара, Полтавская, Преображенская, Репина, Рабочая, Восточная, Фабричная, Центральная, Шевченко, переулок Берестовый и Музейный.

1.04. с 8-00 до 19-00 ул. Ветеринарная, Ольховая, Добровольцев, Дорожная, Короткая, Космическая, Куликовой, Маруси Чурай, Михаила Грушевского, Независимость, Восточная, Фабричная, улица Счастье, переулок Ветеринарный.

Графики на этот период в Днепре могут обновляться в соответствии с планами энергетических компаний.

Рекомендуется следить за официальными источниками информации, чтобы быть знать о возможных изменений.

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