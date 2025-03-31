Прогноз погоды на апрель в Днепре обещает колебанияя температуры и осадки в первой половине месяца, сообщает Politeka.

Согласно наблюдениям Василия Гринчака, начальника Днепропетровского регионального центра по гидрометеорологии, средние температурные показатели этого месяца в городе будут аномальными - на 1,5°C выше нормы. Метеорологи отмечают, что в последние годы среднемесячные температурные показатели в Украине обычно превышают норму, поэтому 2025 год не станет исключением.

В первые дни можно ожидать прохладную погоду с незначительным снижением ночных температур, но уже с 18 числа наступит заметное потепление. Увеличение температуры приведет к постепенному завершению отопительного сезона, однако это будет зависеть от конкретных погодных условий. Отметим, что для более точных данных важно следить за краткосрочными предсказаниями метеорологов, ведь погодные условия могут изменяться.

Несмотря на первые признаки потепления, метеорологи предостерегают от возможных сюрпризов. Важно быть готовыми к изменениям и иметь под рукой необходимые вещи, такие как зонтики и теплые куртки на утренние и вечерние часы, когда температура еще может быть прохладной.

Итак, прогноз погоды на апрель в Днепре свидетельствует о различных погодных условиях: от дождей и снижения колонок термометра в начале месяца до значительного потепления ближе к середине апрельского периода.

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