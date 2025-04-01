Ночью температура опустится до +9°, а днем ​​ожидается потепление до +16°, прогноз погоды в Днепре на 2 апреля, сообщает Политека.

Метеорологи также предупреждают о возможности туманов в утренние часы. Прогнозируется переменная облачность без осадков. Ночью температура в городе будет варьироваться от +4 до +9 градусов, а днем ​​воздух прогреется до +11…+16 градусов, что оставляет чувство весеннего тепла.

Атмосфера будет достаточно комфортной, хотя на фоне облачности все же будет ощутимая прохлада. Ветер юго-восточный, с интенсивностью 5-10 м/с.

По всей стране на среду передают влияние атмосферных фронтов и циклонов, которые принесут дожди в некоторые регионы. Начало месяца принесет ощутимое понижение температуры, а также в южных областях могут быть дожди и туманы утром.

В городе наибольшее похолодание прогнозируется ночью. Утром и днем ​​температура в пределах +9° обеспечит сравнительно комфортные условия для работы на открытом воздухе или прогулок по городу.

Народный прогноз погоды в Днепре на 2 апреля говорит, что этот день был важным для наших предков, которые развешивали льняные изделия на улице, украшали их на плетнях и воротах, что имело целью очищение дома от зимних неурядиц. В это время часто начинаются первые грозы, а распускание серой ольхи в лесах было признаком того, что весна уже набирает обороты. Также многие птицы начинают свой брачный период, что является еще одним свидетельством начала настоящей весны.

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