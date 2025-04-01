Графики отключения света в Днепре и области 2 апреля будут действовать из-за плановых ремонтных работ, сообщает Политека.

Из-за плановых ремонтных работ на электрических сетях предусматривают временное обесточивание в нескольких районах города и области.

По информации от Укрэнерго, в этот день в городе будут перебои с электроснабжением с 08.00 до 17.00 по адресам ул. Национальной Гвардии, 5 и Рабочая, 146.

Также в отдельных населенных пунктах области будет прекращено электроснабжение из-за плановых работ. В Днепровском районе с 08:00 до 17:00 обесточат село Обуховка: СТ 131, 303, 305, 344, 351, СТ «Изумруд»: лявина»: 80, СО «Элеватор»: 93, 106, 119, 128, ул. Центральная: 1; а также село Орильское: ул. Заводская, 23, 24А, 33.

В Вольногорске в среду также планируются работы. С 08:30 до 16:00 без электричества останутся следующие адреса: Центральный, 53, 55, 55А, 55б, 55В, 57.

В Желтых Водах в среду на период с 08:00 до 17:00 перебои с электричеством ожидаются по адресам: Подгорная, 93, 95, 97, 103, 107, 112-120, 122-127, 129-132, 43. Кроме этого, с 10.00 до 17.00 будут обесточивать бульвар Свободы (54, 56, 56А, 58, 60) и улицу Героев Украины (10, 12).

Жителям этих районов рекомендуют подготовиться к временным неудобствам и учесть графики отключения света в Днепре и области 2 апреля при планировании своего дня.

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