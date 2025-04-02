В условиях, когда средняя пенсия в Украине едва покрывает базовые нужды, многие люди вынуждены искать дополнительный заработок – найдется интересная работа в Днепре.

Найти вакансии для пенсионеров иногда не является простой задачей – однако найдется такая работа в Днепре – на разные должности готовы взять пожилых людей, сообщает Politeka.net.

Такие объявления можно найти на сайте Work.ua.

Так, местное медицинское учреждение предлагает интересную возможность для пожилых людей с медицинским опытом – вакансию младшей медицинской сестры.

Заведение предлагает официальное трудоустройство с полной занятостью. Есть возможность выбора удобного графика: с 8:00 до 16:00 или посменно. Работодатель с радостью рассмотрит кандидатуры пенсионеров. Зарплата составляет 8000 гривен в месяц.

Основные обязанности включают уборку помещений по санитарным нормам, сопровождение пациентов в лечебно-диагностические кабинеты и помощь старшей медсестре. Также нужно будет работать с бельем и хозяйственным инвентарем, а также своевременно сообщать о технических неисправностях.

Также для пенсионеров найдется в компании ООО «АВТО-КОМФОРТ». Зарплата составляет от 20 до 23 тысяч.

От кандидата ожидают опыт в активных продажах (опыт в ритейле будет преимуществом), ответственность, порядочность, пунктуальность и коммуникабельность, желание работать и достигать высоких результатов и знание автомобиля будет дополнительным плюсом.

Обязанности в должности: консультация клиентов магазина: помощь в выборе и подборе товаров и продаж, обеспечение кассовой дисциплины.

Работа в Днепре также предлагается от метизного завода Дона. Там ищут человека на должность волочильника проволоки, оператора прокатного станка. Обещают платить от 12 до 25 тысяч гривен.

Условия: гибкий график, выплаты 2 раза в месяц, комфортные, бытовые помещения и комнаты проема еды. Работодатель готов взять не только пожилых украинцев, но и кандата без опыта и научить его всему необходимому.

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