Министерство энергетики и "Нафтогаз" изучают возможность повышения тарифов на газ в Днепре и других регионах.

Повышение тарифов на газ в Днепре волнует многих, ведь уже сейчас эксперты предупреждают о возможном росте цен в платежках, сообщает Politeka.net.

В апреле 2025 года стоимость голубого топлива для бытовых потребителей и список поставщиков остаются неизменными по сравнению с предыдущим месяцем.

"Нефтегаз Украины", поставляющий голубое топливо для 98% украинских домохозяйств, установил цену еще в 2023 году. Этот тариф был продлен до 30 апреля 2025г. Стоимость по пакету услуг "Фиксированный" составляет 7,96 грн. за 1 кубометр.

С начала 2024 года некоторые потребители стали платить за обслуживание внутридомовых сетей. Сумма такой оплаты определяется индивидуально для каждого дома в зависимости от количества квартир и технических характеристик сети. Отмечено, что этот платеж не ежемесячный, а осуществляется раз в 3-5 лет.

Следует подчеркнуть, что из-за значительной потери добычи собственного газа в Украине вынуждены покупать его на европейском рынке по рыночным ценам, которые втрое выше себестоимости его добычи. Это также значительно превышает установленную Нафтогазом цену для теплокоммунэнерго и населения.

В этой связи Министерство энергетики и Нафтогаз изучают возможность повышения тарифов на газ в Днепре и других регионах. На сегодняшний день уже произошел рост стоимостей для генерации, производящей электроэнергию. Параллельно рассматривается вариант поднятия стоимости для населения и теплокоммунэнерго.

Более того, по словам эксперта Института энергетических стратегий Юрия Корольчука, решение повысить их с нынешних 8 грн за кубометр до хотя бы 10-12 грн. – уже отработана.

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