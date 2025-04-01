Для жителей города были опубликованы графики отключения воды в Днепре 2 апреля.

Графики отключения воды в Днепре 2 апреля охватывают левобережную часть города, сообщает Политека.

Как информирует коммунальное предприятие " Днепроводоканал", это связано с проведением аварийно-восстановительных работ на левобережной части. Ожидается, что работы будут продолжаться до четверга, поэтому жителям советуют заранее подготовить запасы.

Графики отключения воды в Днепре на 2 апреля предусматривают перебои в поставках с 01:00 среды до 23:30 четверга из-за проходящих по Донецкому шоссе необходимых работ, поэтому без удобств останутся несколько жилых массивов и улиц.

В частности, это касается жителей ж/м Каменский и ж/м Левобережный 3. Также нелегко придется и улицам Передова, Василия Кричевского, Балхаска, Ингульска, Несокрушимая и Ахтырская.

Другие районы, в частности АНД, Индустриальный и Самарский, а также Самар и несколько поселков (Слобожанское, Чумаки и Степное) тоже подвергнутся ограничениям и могут столкнуться с низким давлением в их кранах.

В этой связи коммунальщики рекомендуют всем жильцам подготовить необходимый запас питьевой жидкости на период выполнения ремонта. Планируется, что поставки в этих районах возобновятся уже к 22:00 четверга, после завершения ремонтных работ и стабилизации системы.

Чтобы уменьшить неудобства для жителей, в течение дня с 12:00 до 20:00 будет организован подвоз технической жидкости по нескольким адресам, в частности, Вадиму Жукову, Юрию Липе, Фестивальному переулку и проспекту Мира.

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