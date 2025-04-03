Жители города в ожидании повышения тарифов на коммуналку в Днепре в апреле 2025 года.

Повышение тарифов на коммуналку в Днепре пока не произошло, но ситуация может измениться, сообщает Политека.

Согласно постановлению Кабинета Министров, пока цены на электроэнергию, газ, тепло и воду остаются без изменений. Базовая стоимость электроэнергии для населения останется на уровне 4,32 гривны за киловатт-час. Это касается всех категорий потребителей, включая жильцов квартир, частных домов и общежитий.

Однако уже с июня 2025 повышение тарифов на коммуналку в Днепре произойдет и тогда придется платить до 6,64, а в перспективе нескольких лет - до 9.

Однако пока домохозяйства, использующие электрическое отопление, будут платить по льготным условиям. Если потребление не превышает двух тысяч киловатт-часов в месяц, это будет 2,64. В случае превышения этого лимита придется платить больше.

Несмотря на то, что цены на газ в апреле не изменятся, в будущем возможна их корректировка. Однако даже после завершения военного положения така политика останется неизменной еще полгода. Стоимость тепла также будут оставаться стабильной, что позволит избежать дополнительной финансовой нагрузки на жителей.

Цены на водоснабжение и водоотвод в апреле повышать не будут. В городских властях отмечают, что пока не планируют менять расценки на услуги.

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