Прогноз погоды в Днепре на 3 апреля сулит пасмурные атмосферные условия и не только, сообщает Politeka.

Утром и днем ​​температура будет колебаться от +10°С до +14°С, что создаст комфортные условия для пребывания на улице. Ночью температура будет немного прохладнее – +12°С. В течение дня ветер будет умеренным, его скорость будет составлять от 2,5 до 3,8 м/с. Атмосферное давление будет изменяться от 745 до 749 мм рт. ст. Влажность воздуха будет достаточно высокой, особенно в утренние часы, когда она достигнет 82%, а к вечеру снизится до 50-52%.

Во второй половине дня в городе небо должно очиститься от облаков, обещающих более солнечные часы перед закатом. Это позволит наслаждаться тёплыми, но приятными условиями до вечера. Вечерние часы также обещают быть удобными для прогулок и активностей на свежайшем воздухе.

Согласно народным приметам, если на рассвете 3 апреля наблюдаются красные круги вокруг солнца, это хороший знак и обещает урожайный год. В этот период также начинают набухать почки смородины, являющиеся традиционным маркером прихода весенних теплых дней.

Прогноз погоды в Днепре дает понять, что этот день будет благоприятным для прогулок, а также для выполнения весенних работ на открытом воздухе.

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