Тарифы на воду в Днепре давно не меняли, однако абонентская плата ежегодно меняется и состоит из двух частей.

Тариф на воду в Днепре по-прежнему состоит из двух частей — абонентской платы и оплаты за потребленные кубометры воды, озвучена цена в апреле, сообщает Politeka.net.

Об этом рассказали КП «Днепропроводоканал».

Стоимость кубометра воды на данный момент остается постоянной – 31,36 грн (с НДС) за 1 кубический метр. В частности, 18,16 грн - это цена за централизованное водоснабжение, а 13,20 грн - за централизованное. Эти тарифы на воду в Днепре действуют с 1 января 2022г.

Однако абонентская плата ежегодно меняется и состоит из двух частей: постоянной (при обслуживании договора) и переменной (за обслуживание счетчика).

Для жильцов многоквартирных домов:

водоснабжение - 18,54 гривен;

водоотвод - 17,46 гривен.

Для жильцов многоквартирных домов (с наличием узлов коммерческого учета, то есть общедомовых счетчиков):

водоснабжение - 19,92 гривен

водоотвод - 17,46 гривен.

Для частного сектора:

водоснабжение - 36,98 (при наличии счетчика) и 18,54 (без счетчика);

водоотвод – 17,46 (если дом подключен к канализации).

«Обращаем внимание, начисление платы за абонентское обслуживание производится ежемесячно в фиксированном размере, независимо от количества лиц, зарегистрированных в квартире и даже тогда, когда абонент не пользуется услугами. Уважаемые потребители, указанный платеж обязателен, поэтому просим не забывать осуществлять оплату», - обратились к людям в «Днепропроводке».

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