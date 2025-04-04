Тариф на воду в Днепре по-прежнему состоит из двух частей — абонентской платы и оплаты за потребленные кубометры воды, озвучена цена в апреле, сообщает Politeka.net.
Об этом рассказали КП «Днепропроводоканал».
Стоимость кубометра воды на данный момент остается постоянной – 31,36 грн (с НДС) за 1 кубический метр. В частности, 18,16 грн - это цена за централизованное водоснабжение, а 13,20 грн - за централизованное. Эти тарифы на воду в Днепре действуют с 1 января 2022г.
Однако абонентская плата ежегодно меняется и состоит из двух частей: постоянной (при обслуживании договора) и переменной (за обслуживание счетчика).
Для жильцов многоквартирных домов:
- водоснабжение - 18,54 гривен;
- водоотвод - 17,46 гривен.
Для жильцов многоквартирных домов (с наличием узлов коммерческого учета, то есть общедомовых счетчиков):
- водоснабжение - 19,92 гривен
- водоотвод - 17,46 гривен.
Для частного сектора:
- водоснабжение - 36,98 (при наличии счетчика) и 18,54 (без счетчика);
- водоотвод – 17,46 (если дом подключен к канализации).
«Обращаем внимание, начисление платы за абонентское обслуживание производится ежемесячно в фиксированном размере, независимо от количества лиц, зарегистрированных в квартире и даже тогда, когда абонент не пользуется услугами. Уважаемые потребители, указанный платеж обязателен, поэтому просим не забывать осуществлять оплату», - обратились к людям в «Днепропроводке».
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