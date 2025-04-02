Запланированные графики отключения света в Днепре и области на 3 апреля коснутся нескольких районов.

Графики отключения света в Днепре и области на 3 апреля запланированы для проведения профилактических работ, сообщает Politeka.

По информации энергетических служб, такие меры необходимы для повышения надежности электроснабжения и предотвращения аварийных ситуаций.

В городе Днепр с 08:00 до 17:00 без света останутся жители по адресам: ул. Независимости, 13, 23, 25, 27, 49.

Также обесточивание непременно затронет другие населенные пункты региона. В частности, в Желтых Водах электроснабжение будет отсутствовать с 08:00 до 17:00 по следующим адресам: ул. Железнодорожная, 1А, ул. Объездная, ул. Промышленная, 3–5, 7, 7А, 8, 10.

В городе Вольногорск с 08:30 до 16:00 отключения коснутся жителей бульвара Мира, 2, 4, 6, 8, 10, а также ул. Молодежной, 38, 38А.

Графики отключение света в Днепре и области на 3 апреля вступят в силу, поэтому горожанам рекомендуется заранее подготовиться к временным неудобствам. Энергетики просят жителей не перегружать сеть после возобновления электроснабжения и с пониманием относиться к необходимости проведения таких работ.

Для уточнения деталей или получения дополнительной информации жители могут обратиться в колл-центр энергетических компаний.

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