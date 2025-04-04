Бесплатное жилье для ВПЛ в Днепре предоставляется с возможностью проживать в социальном жилье по договору найма.

В разных частях города доступно бесплатное жилье для ВПЛ в Днепре, включая интернаты и специально оборудованные комнаты для семей, одиноких лиц и людей с ограниченными возможностями, сообщает Politeka.

Для временного проживания доступно несколько адресов.

Одним из популярных мест есть улица Тиверская, 4, где есть комнаты для 2-3 человек. Также доступны места по адресам улица Новокрымская, 3 и улица Алана Шепарда, 9, где есть общие комнаты для нескольких человек. Для уточнения информации можно обращаться по номерам: 095 256 35 76, 098 543 37 0, 066 500 75 51.

Дополнительно, платформа «Помоги» способствует прямому контакту между владельцами квартир и переселенцами, что облегчает поиск бесплатного жилья для ВПЛ в Днепре.

Чтобы узнать больше или забронировать место, обратитесь к администраторам за указанными контактными номерами. Каждая локация имеет своего ответственного, который предоставит всю необходимую информацию об условиях проживания и бронирования.

Также предоставляется возможность проживать в соцжилье по договору найма, оплачивая только коммунальные услуги. Продолжительность проживания определяется исходя из доходов семьи.

Это убежище доступно для ВПЛ, не имеющих другой недвижимости на подконтрольных Украине территориях или потерявших его в результате боевых действий. При этом учитывается средний доход семьи за последний год, который должен быть ниже прожиточного минимума и средней стоимости аренды в регионе. Приоритет в предоставлении предоставляется переселенцам с инвалидностью I и II групп.

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