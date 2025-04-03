Помощь для ВПЛ в Днепре включает финансовую поддержку, гуманитарные наборы и другие социальные услуги, сообщает Politeka.
Одним из основных направлений поддержки является денежная поддержка. Для лиц с инвалидностью и детей предусмотрены выплаты в размере 3000 гривен, а для других лиц - 2000 гривен. Чтобы получить эти средства необходимо обратиться в отделение Укрпочты на центральном железнодорожном вокзале города, предъявив необходимые документы, такие как паспорт, свидетельство о рождении или справку об инвалидности.
Кроме того, доступны гуманитарные наборы, которые предоставляют благотворительные организации. К примеру, ОО «ВПО Украины» предлагает одежду и обувь для переселенцев. Эти наборы можно получить по адресу ул. Святослава Храброго, 35, с понедельника по пятницу.
Еще одним важным аспектом является регистрация на получение пособия от благотворительных фондов. Для этого необходимо предварительно записаться по телефонам организаций, таких как БФ Центр помощи переселенцам и ветеранам. Адрес для регистрации - ул. Криворожская, 2, пом. 33.
Итак, помощь для ВПЛ в Днепре охватывает финансовую поддержку, гуманитарные товары и социальные услуги, что значительно облегчает адаптацию переселенцев и обеспечивают им необходимые условия для начала новой жизни.
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