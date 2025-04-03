Прогноз погоды в Днепре на 4 апреля обещает ясный и теплый день без осадков, а температура воздуха днем ​​поднимется до +16, сообщает Politeka.

Как информируют метеорологи, ночь будет относительно прохладной с минимальной температурой +7°С. Слабый ветер и низкая влажность создадут комфортабельные условия для отдыха на открытом воздухе.

По словам синоптиков, предполагается, что в городе установится малооблачная и сухая атмосфера. Утром будет идти дождь. Температура воздуха ночью составит +7...+9°С, а днем ​​прогреется до комфортных +15...+16°С.

Благодаря ясному небу и отсутствию осадков, этот день будет идеальным для прогулок, занятий спортом и отдыха на природе. Атмосферное давление в течение дня будет оставаться стабильным – от 749 мм рт. ст. ст. утром до 746 мм рт. ст. вечером. Влажность воздуха будет постепенно снижаться: утром она составит около 74%, в самый теплый период дня уменьшится до 31%, а вечером снова поднимется до 58%.

Ветер будет слабым, его скорость будет варьироваться от 0,1 до 2,3 м/с, что сделает день особенно комфортным. Прогноз погоды в Днепре на 4 апреля свидетельствует о том, что весна уверенно набирает обороты. Народные приметы также указывают на тепло: считалось, что если в начале месяца небо чистое, а солнце уже греет, то в ближайшие недели будут теплыми и без резких похолоданий.

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