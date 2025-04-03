Графики отключения света в Днепре 4 апреля предполагают временное прекращение электроснабжения в связи с плановыми работами.

Графики отключения света в Днепре 4 апреля предполагают, что обесточивание будет происходить в нескольких районах, сообщает Politeka.

Как сообщают энергетики, новое расписание означает, что в регионе будут проводиться технические работы, направленные на поддержание стабильной работы электросетей. В этой связи в течение дня электроснабжение будет временно прекращено на улице Строителей: 12, 14, 14А, 14Б.

Обесточение там продлится с 08:00 до 17:00. Графики отключения света в Днепре 4 апреля включают лишь некоторые районы города, поэтому массовые ограничения поставки не предусматриваются. Однако жильцам указанных домов следует заранее подготовиться к временным неудобствам.

Кроме областного центра, работы также затронут другие населенные пункты. В Желтых Водах без электричества будут жители бульвара Свободы, а также нескольких улиц, включая Кодацкую, Пожарную и Шахтерскую Славу. В Вольногорске обесточивание будет на улице Молодежной.

Энергетики отмечают, что такие работы необходимы для предотвращения аварий и обеспечения стабильного электроснабжения в будущем. Жителям советуют заранее зарядить мобильные устройства, подготовить альтернативные источники освещения и по возможности скорректировать свои планы на день.

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