Подорожание овощей в Днепре происходит на фоне высокой инфляции и сезонных колебаний, сообщает Politeka.

Как рассказал заместитель председателя Всеукраинского аграрного совета Денис Марчук в эфире Новости.LIVE, после Пасхи возможны изменения в стоимости некоторых продуктов благодаря увеличению предложения украинских производителей.

По итогам первого квартала 2025 года уровень инфляции в Украине превысил 13%, что повлияло на стоимость. Этот процесс наблюдается уже несколько месяцев подряд, особенно из-за зависимости от импорта в зимний период. Так, картофель в среднем стоит 30 грн/кг, огурцы – 110-120, а помидоры – 100-105.

Эксперты прогнозируют, что после Пасхи ситуация может измениться. В апреле на рынке появится больше украинской тепличной продукции, что снизит зависимость от импорта. Ожидается, что уже в мае цены на нее могут постепенно падать, когда на прилавках появятся первые огурцы и помидоры.

Однако на ценовую политику влияет не только сезонный фактор. Подорожание овощей в Днепре в значительной степени обусловлено затратами на логистику, горючее и сложной экономической ситуацией. Из-за боевых действий Украина потеряла часть сельскохозяйственных территорий, что также отражается на стоимости продуктов.

Несмотря на это, аналитики уверяют, что резких скачков в ближайшие месяцы не будет. В июне-июле ожидается основной урожай борщового набора, стабилизирующий рынок. Однако до конца 2025 года возможен скачок на 5-10%, в том числе из-за инфляционных процессов и роста производственных затрат.

Последние новости Украины:

Напомним, Politeka писала, популярный овощ подешевел еще больше: какие цены станут новой реальностью для украинцев.

Також Politeka написала: цены на овощи до нового урожая станут новым ударом по кошелькам: какого подорожания ждать.

Как сообщала Politeka, украинцы возмущены стремительным подорожанием популярного напитка.