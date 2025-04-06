В начале апреля 2025 года зафиксировано подорожание яиц в Днепре , сообщает Politeka.

За последний месяц ценники на разные категории этого продукта выросли, что повлияло на расходы потребителей. Средняя стоимость перепелиных (20 шт) составляет 66,83 грн . Дороже всего они стоят в Megamarket — 69,70 , тогда как у Metro их можно приобрести за 63,96. По сравнению с предыдущим месяцем цена этого товара выросла, хотя и незначительно – на 0,05 .

Больше всего подорожал куриный продукт. Например, Наседка (С1, 10 шт) в марте в среднем стоили 62,50 гривен , а сейчас их стоимость выросла до 79,60 , что составляет повышение на 17,10 . Стоимость Ясенсвит (С1, 10 шт) также увеличилась – в среднем с 70,78 грн до 72,83 ( +2,64 ).

Значительный рост произошел и в категории в крупных упаковках. Например, Ясенсвит (С1, 18 шт) теперь стоят 122,73 гривен , что на 2,47 грн больше, чем в марте. А упаковка Ясенсвит (С1, 30 шт) подорожала с 215,34 грн до 223,85 , что означает повышение цены на 17,25 . Самые дорогие цены на эту категорию наблюдаются в Megamarket – 230,80 гривен , тогда как у Metro их можно приобрести за 216,90 .

В целом подорожание яиц в Днепре стало заметным трендом последних недель. Если в марте стоимость оставалась относительно стабильной, то в апреле тенденция роста стала более выраженной. Потребителям следует внимательнее следить за ситуациями в разных магазинах, чтобы найти самые выгодные предложения и снизить затраты.

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