Процесс аренды квартир в Днепре сейчас нестабильнен, ведь военные действия и ситуация безопасности в регионе продолжают оказывать существенное влияние на рынок, сообщает Politeka.net.
Мы проанализировали данные сайта lun.ua и установили, в каких районах города можно найти самые дешевые варианты.
Экономическая нестабильность в Украине оказывает непосредственное влияние на платежеспособность населения, что сказывается и на рынке. Рост тарифов на коммунальные услуги и уровень инфляции также играют немаловажную роль в формировании стоимости жилья.
Средние цены по районам (за однокомнатную):
- АНД район – 12 000 , минимальная цена 5 500 + коммунальные .
- Самарский – 8160 , самые дешевые варианты от 3900 .
- Новокодакский – 7 900 , минимальная цена 4 000 + коммунальные .
- Индустриальный – 9 000 , бюджетные варианты от 4 000 .
- Шевченковский - 16 000 , самые выгодные предложения стартуют от 4 000 .
- Соборный – 17 000 , минимальная стоимость 4 500 + амбарное .
- Центральный – 14 000 , самые дешевые – 4 000 + амбарное .
- Чечеловский – 10 000 , стартовая цена – 4 000 + амбарное .
Несмотря на все вызовы, город остается привлекательным для внутренне перемещенных лиц благодаря выгодному расположению, развитой инфраструктуре и относительной близости к их родным регионам. То есть, аренда квартир в Днепре все еще пользуется популярностью.
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