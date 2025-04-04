Аренда в Днепре однокомнатной квартиры остается популярной - хотя рост тарифов на коммунальные услуги и уровень инфляции ударили по кошелькам.

Процесс аренды квартир в Днепре сейчас нестабильнен, ведь военные действия и ситуация безопасности в регионе продолжают оказывать существенное влияние на рынок, сообщает Politeka.net.

Мы проанализировали данные сайта lun.ua и установили, в каких районах города можно найти самые дешевые варианты.

Экономическая нестабильность в Украине оказывает непосредственное влияние на платежеспособность населения, что сказывается и на рынке. Рост тарифов на коммунальные услуги и уровень инфляции также играют немаловажную роль в формировании стоимости жилья.

Средние цены по районам (за однокомнатную):

АНД район – 12 000 , минимальная цена 5 500 + коммунальные .

– , минимальная цена . Самарский – 8160 , самые дешевые варианты от 3900 .

– , самые дешевые варианты от . Новокодакский – 7 900 , минимальная цена 4 000 + коммунальные .

– , минимальная цена . Индустриальный – 9 000 , бюджетные варианты от 4 000 .

– , бюджетные варианты от . Шевченковский - 16 000 , самые выгодные предложения стартуют от 4 000 .

Соборный – 17 000 , минимальная стоимость 4 500 + амбарное .

– , минимальная стоимость . Центральный – 14 000 , самые дешевые – 4 000 + амбарное .

– , самые дешевые – . Чечеловский – 10 000 , стартовая цена – 4 000 + амбарное .

Несмотря на все вызовы, город остается привлекательным для внутренне перемещенных лиц благодаря выгодному расположению, развитой инфраструктуре и относительной близости к их родным регионам. То есть, аренда квартир в Днепре все еще пользуется популярностью.



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