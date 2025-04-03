Денежная помощь в Днепре и других регионах предоставляется гражданам, отвечающим определенным критериям, сообщает Politeka.
Рассказываем, как получить и кто может рассчитывать на эти средства.
Могут получить пенсионеры, которые:
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проживают в зоне боевых действий или при фронтовой зоне;
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получают пенсию не более 3250 грн;
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не получали других выплат от международных организаций или пособий для ВПЛ с 1 марта 2023 года.
Размер выплаты зависит от суммы пенсии. Например, если пенсионер получает 3100 грн, он может получить доплату в 150 грн до предельной суммы в 3250 грн.
Программа охватывает не только Днепропетровск, но и другие области:
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Донецк,
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Запорожская,
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Луганск,
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Николаевскую,
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Сумскую,
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Харьковскую,
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Херсонскую,
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Черниговскую.
С конца 2024 года право на выплаты также имеют:
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лица, не имеющие права на пенсию;
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взрослые и дети с инвалидностью.
Денежная помощь в Днепре прекращается, если получатель перестает отвечать хотя бы одному из требований программы.
Благодаря продолжению этой программы жители Днепропетровской области имеют возможность покрыть часть своих расходов в условиях тяжелых экономических реалий. ООН подчеркивает важность поддержки наиболее уязвимых категорий населения, обеспечивая им финансовую устойчивость в это сложное время.
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