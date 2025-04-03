Денежная помощь в Днепре продолжает выплачиваться для пенсионеров и других уязвимых категорий населения, в частности благодаря поддержке ООН до середины 2025 года.

Денежная помощь в Днепре и других регионах предоставляется гражданам, отвечающим определенным критериям, сообщает Politeka.

Рассказываем, как получить и кто может рассчитывать на эти средства.

Могут получить пенсионеры, которые:

проживают в зоне боевых действий или при фронтовой зоне;

получают пенсию не более 3250 грн;

не получали других выплат от международных организаций или пособий для ВПЛ с 1 марта 2023 года.

Размер выплаты зависит от суммы пенсии. Например, если пенсионер получает 3100 грн, он может получить доплату в 150 грн до предельной суммы в 3250 грн.

Программа охватывает не только Днепропетровск, но и другие области:

Донецк,

Запорожская,

Луганск,

Николаевскую,

Сумскую,

Харьковскую,

Херсонскую,

Черниговскую.

С конца 2024 года право на выплаты также имеют:

лица, не имеющие права на пенсию;

взрослые и дети с инвалидностью.

Денежная помощь в Днепре прекращается, если получатель перестает отвечать хотя бы одному из требований программы.

Благодаря продолжению этой программы жители Днепропетровской области имеют возможность покрыть часть своих расходов в условиях тяжелых экономических реалий. ООН подчеркивает важность поддержки наиболее уязвимых категорий населения, обеспечивая им финансовую устойчивость в это сложное время.

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