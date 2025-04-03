Горожанам предупредили, что будут действовать графики отключения воды в Днепре 4 апреля.

Графики отключения воды в Днепре 4 апреля коснутся жителей нескольких районов города, сообщает Politeka.

Водоканал сообщил, что поставки будут прекращаться в связи с задолженностью отдельных абонентов. Жителей призывают заранее проверить состояние своих платежей, чтобы не наткнуться на неприятные сюрпризы.

Расписание действует еще с 31 марта и завершатся в пятницу. Сегодня специальные группы, отключающие должников от централизованного водоснабжения, будут также работать.

Графики отключения воды в Днепре 4 апреля охватят абонентов Новокодацкого и Амур-Нижнеднепровского районов, имеющих значительные долги перед КП «Днепропроводоканал». Общая сумма превышает 400 тысяч гривен, что влияет на финансовое состояние предприятия и стабильность работы коммунальной инфраструктуры.

Выключения коснутся десятков домохозяйств на таких улицах: Новая, Привокзальная, Дарвина, Сказкова, Марты Головиной, Металлургов, Осенняя, Рожкова, а также Береговая, Индустриальная, Торговая и Кольцевая.

Жителям рекомендуется как можно быстрее погасить суммы, которые они должны на предприятии, или обратиться в Центры абонентских услуг для заключения договора реструктуризации.

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