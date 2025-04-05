Подорожание продуктов в Днепре в этом году ожидаемо, ведь спрос на яйца, мясо и молочные изделия традиционно растет перед праздником, сообщает Politeka.

Как информируют на портале "Эксперт", цены могут подняться на 5-10%, а после Пасхи возможно их понижение. Сейчас наиболее ощутима стоимость куриных яиц, которые являются незаменимыми для праздничного стола.

Эксперты объясняют это сезонными факторами и высоким спросом. По словам заместителя председателя Всеукраинского аграрного совета Дениса Марчука, производство яиц зимой стоит больше из-за затрат на корма и отопление. Это сказалось на конечной стоимости еще в феврале-марте, и перед Пасхой ожидается дополнительный скачок вверх.

Экономисты прогнозируют, что цена десятка в супермаркетах города может увеличиться на 3-5 гривен, а в некоторых торговых сетях – еще больше из-за сниженной конкуренции и повышенного спроса. Также подорожание продуктов в Днепре отразилось на мясе.

А сливочное масло и сыр сделают пасхальную корзину еще более ценной по сравнению с прошлым годом. Однако после праздников ситуация может измениться. Специалисты прогнозируют, что когда спрос снизится, а фермеры увеличат предложение, яйца могут подешеветь на 20-30%, вернувшись к ценам февраля.

Жителям города советуют покупать товары заранее, ведь в финальную неделю перед 20 апреля придется потратить гораздо больше. Также следует обратить внимание на рынки и домашнее производство, где покупать часто выгоднее, а качество товаров выше.

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