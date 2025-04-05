На 2025 год запланирован перерасчет пенсии в Днепре в апреле, однако коснется он только часть украинцев.

Перерасчет пенсии в Днепре в апреле ждет некоторую часть пенсионеров, которая отвечает одному важному критерию, сообщает Politeka.net.

В Пенсионном фонде Украины объяснили важные детали.

В ПФУ объяснили, учтут ли при перечислении полученную работающим пенсионером зарплату. Так, для учета оклада, которую получал пенсионер после назначения выплат или ее предварительного расчета, должны выполняться два условия:

Украинец должен накопить не менее 24 месяцев страхового стажа после назначения выплат или его последнего перечисления. Сумма с учетом новой зарплаты должна быть экономически целесообразной.

Це означає, що новий заробіток, обчислений за періоди страхового стажу з 1 липня 2000 по 28 лютого 2025 року, або за будь-які 60 підряд календарних місяців до 30 червня 2000 року (за умови наявності відповідної довідки), а також за всі періоди стажу з 1 липня 2000 до 28 лютого 2025 року, повинен бути більшим за ту зарплату, яка використовувалася при розрахунку до перелічення.

Если после назначения выплат пенсионер приобрел необходимый страховой стаж, но его новый заработок оказался меньше предыдущего, то учитывать в перерасчет пенсии в Днепре в апреле новую зарплату будет нецелесообразно. В таком случае учитывают только дополнительный страховой опыт, приобретенный после предоставления денег, а заработок остается на уровне, по которому была рассчитаны пенсионные начисления.

Кроме того, при любом перечислении показатель средней заработной платы, используемый для первоначального назначения или предварительного исчисления, остается неизменным.

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