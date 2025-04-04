Прогноз погоды в Днепре на 5 апреля ожидается облачный день с дождями и прохладным вечером, сообщает Politeka.

Как информируют метеорологи, в этот день произойдут перемены в атмосферных условиях, которые принесут пасмурное небо и дожди на территории города. Утро начнется ясным, но к обеду небо затянется облаками, и ожидаются осадки. Вечером атмосфера в городе ухудшится и дождь усилится.

Предполагается, что температурные колебания будут достаточно комфортными, но не слишком теплыми. Ночью температура удержится на уровне +12°-13°C, что обеспечит умеренное тепло. Утром будет +12°. Но уже к 12:00 столбик термометра поднимется до +15° и будет оставаться на таком уровне до середины дня.

Ветер в субботу будет умеренным со скоростью до 5 м/с, что может создавать ощущение прохлады. Атмосферное давление будет постепенно снижаться, достигнув минимума в 21:00 – 737 мм рт. ст. Это может влиять на самочувствие людей, особенно чувствительных к изменению давления.

Прогноз погоды в Днепре на 5 апреля говорит, что влажность в этот день будет достаточно высокой, с максимумом 94% к утру. К вечеру – снизится до 80%. Больше всего осадков прогнозируется на послеобеденное время, с 15:00 до 18:00.

Согласно предварительным предвидениям метеорологов, в последующие несколько дней снова ожидается нестабильная весна. Пасмурные дни могут чередоваться с периодами солнечных прояснений, поэтому жители должны быть готовы к резким изменениям.

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