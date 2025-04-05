Прогноз погоды в Днепре на 6 апреля обещает дождливое настроение с понижением температуры и ограниченным количеством солнечного света, сообщает Politeka.

Утро начнется с мелкого дождя, который во второй половине дня может усилиться, хотя к вечеру осадки должны прекратиться. Температуры будут оставаться прохладными с минимальным повышением в течение дня.

Ночью температура упадет до +7°, а утром будет оставаться на уровне +9°. Днем она снизится до +8°, ​​а к вечеру опустится до +7°. Ветер в воскресенье будет умеренным, его скорость достигнет 5,5 м/с днем, но к вечеру снизится до 1,9 м/с.

Прогноз погоды в Днепре на 6 апреля указывает, что атмосферное давление будет меняться в течение дня, достигнув самого низкого показателя в 21:00 - 742 мм рт. ст. Влажность воздуха утром будет составлять 92%. К вечеру она снизится до 74%. Несмотря на дожди, температура не снизится критично, однако прохлада будет ощутима на протяжении всего воскресенья, что заставит жителей города одеваться теплее.

Согласно народным приметам, теплая ночь указывает на дружную весну. Если же на этот день не выпадает снег, то он может остаться до следующей недели. Если же снег уже сойдет по воскресеньям, это является показателем того, что весна будет устойчивой и задержится на дольше.

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