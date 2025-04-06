Прогноз погоды в Днепре на неделю с 7 по 13 апреля обещает некоторые изменения, включая дежурство холодных и теплых периодов, а также возможны дожди и снегопады, сообщает Politeka.

Как информируют метеорологи, этот период начнется с прохладного понедельника, когда небо будет покрыто облаками. Утром ожидается мелкий дождь со снегом, который к полудню должен прекратиться. В остальные дни осадки не ожидаются, а температура будет колебаться от +2°C до +6°C.

Прогноз погоды в Днепре на неделю с 7 по 13 апреля говорит, что во вторник и среду ситуация не будет значительно отличаться. Температура ночью и утром будет колебаться от -3 до +1°C, а днем ​​повысится до +3°C. Влажность воздуха остается на достаточно высоком уровне, а осадков не прогнозируется.

В четверг температура днем ​​повысится до +5°C, но ночью и утром будет оставаться прохладно около 0°C. Давление будет постепенно снижаться, но в течение дня осадки не прогнозируются. Такая же ситуация будет и в пятницу, отмечают синоптики. Влажность воздуха будет изменяться, но существенных осадков не предполагается.

Предполагается, что в субботу будет постепенное потепление. Днем колонка термометра достигнет +8°C. Ветер будет умеренным, а уровень влажности несколько снизится. Дождей не ожидается, поэтому этот день будет более сухим и теплым.

Воскресный день принесет больше всего тепла. Утром температура будет около +7°C, а днем ​​вырастет до +10°C. Это будет самый теплый день в етот период, но влажность все еще остается высокой, с возможными незначительными колебаниями в осадках.

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