Стоит быть в любой момент быть готовым к изменениям в графиках отключения света в Днепре 5 апреля.

Местные жители могут получить обновленные графики отключения света в Днепре 5 апреля внезапно из-за нестабильной ситуации в системе, сообщает Политика.

Энергетики предупреждают о возможных перебоях с электроснабжением и призывают жителей быть готовыми к обесточениям в любое время.

В городе ситуация со снабжением остается сложной, и расписание может изменяться в зависимости от состояния энергосистемы. Энергетики отмечают, что пиковые нагрузки приходятся на периоды с 09:00 до 21:00, поэтому именно в эти часы следует максимально ограничить потребление, чтобы снизить нагрузку на сеть.

Несмотря на то, что графики отключения света в Днепре 5 апреля еще не введены, энергетики не исключают, что они могут появиться в любой момент.

Если обесточивание будет необходимо, потребители получат предупреждение с помощью специальных каналов связи. Они могут быть как плановыми, так и аварийными, и в случае таких ситуаций ДТЭК предоставит актуальную информацию.

По словам представителей компании, потребители могут проверять информацию об обесточении на официальном сайте или через чат-боты в Viber и Telegram. Также можно обратиться по частным сообщениям на официальных страницах компании в Facebook или подать заявку через сайт.

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