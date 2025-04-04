В Днепропетровской области произошло подорожание проезда, поэтому важно знать обо всех изменениях, сообщает Politeka.net.
Рассказываем о нововведениях на Днепропетровщине.
Известно, что в апреле в Каменском возросла стоимость проезда в электротранспорте, что повлекло за собой определенные трудности с оплатой. Теперь проезд в трамваях стоит 8 гривен вместо 6. Это решение было принято из-за резкого повышения цен на энергоносители, запчасти, материалы и комплектующие, а также увеличение минимальной зарплаты.
Несмотря на повышение цен, КП «Транспорт» не успело обновить систему оплаты в электронном формате, поэтому функция через QR-коды временно недоступна. В предприятии принесли извинения за неудобства и пообещали, что в ближайшее время альтернативный способ будет восстановлен.
Ко всему прочему, с 5 апреля 2025 в Днепре в коммунальном общественном транспорте будет внедрена единая система безналичной оплаты через QR-коды. Пассажиры смогут заплатить за проезд только через городское приложение "Дніпро", используя банковские карты любого банка.
Теперь она будет доступна для карт всех банков, а не только "Приватбанка", как это было раньше. Новые правила позволят:
- обеспечить удобный способ;
- снизить время обслуживания пассажиров;
- повысить прозрачность финансовых операций;
- уменьшить расходы на поддержку разных платежных платформ.
Ранее сообщалось, что в Днепропетровской области планируется подорожание проездного билета в городских автобусах.
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