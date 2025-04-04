Жителей и гостей Днепропетровской области предупредили об изменениях в транспорте, которые будут действовать с 5 апреля.

В Днепропетровской области произошло подорожание проезда, поэтому важно знать обо всех изменениях, сообщает Politeka.net.

Рассказываем о нововведениях на Днепропетровщине.

Известно, что в апреле в Каменском возросла стоимость проезда в электротранспорте, что повлекло за собой определенные трудности с оплатой. Теперь проезд в трамваях стоит 8 гривен вместо 6. Это решение было принято из-за резкого повышения цен на энергоносители, запчасти, материалы и комплектующие, а также увеличение минимальной зарплаты.

Несмотря на повышение цен, КП «Транспорт» не успело обновить систему оплаты в электронном формате, поэтому функция через QR-коды временно недоступна. В предприятии принесли извинения за неудобства и пообещали, что в ближайшее время альтернативный способ будет восстановлен.

Ко всему прочему, с 5 апреля 2025 в Днепре в коммунальном общественном транспорте будет внедрена единая система безналичной оплаты через QR-коды. Пассажиры смогут заплатить за проезд только через городское приложение "Дніпро", используя банковские карты любого банка.

Теперь она будет доступна для карт всех банков, а не только "Приватбанка", как это было раньше. Новые правила позволят:

обеспечить удобный способ;

снизить время обслуживания пассажиров;

повысить прозрачность финансовых операций;

уменьшить расходы на поддержку разных платежных платформ.

Ранее сообщалось, что в Днепропетровской области планируется подорожание проездного билета в городских автобусах.

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