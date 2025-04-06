Отключение газа в Днепропетровской области с 7 по 13 апреля необходимо для выполнения работ по ремонту и модернизации газораспределительной системы.

Отключение газа в Днепропетровской области с 7 по 13 апреля произойдет из-за плановых ремонтных работ на системе газоснабжения, сообщает Politeka.

Такую информацию предоставляет Днепровский филиал ООО "Газораспределительные сети Украины".

Временное ограничение газоснабжения охватит следующие адреса в Днепре и близлежащих населенных пунктах:

7.04. 2025 г. - пр. Богдана Хмельницкого, 11 Александра Поля, 76/б

8 числа 2025 г. - ул. Харьковская, 8а, ул. Гуртова, 90, 92, 94, 96, 96а, 98, 98а, 100, 102, 104, 106, 108, 108а, 110а, 112а, 114а, 116а, 118а

9-го 2025 г. - ул. Александра Конисского, 35, ул. Писаржевского, 8а

10-го 2025 г. - ул. Святослава Храброго, дом. №38, 42

11 числа 2025 г. - ул. Большой Луг, 2, 6, 10, 12, 14, 15, 16, 20, 21, 22, 25, 27, 29, 31, 33, 39, 43, 47, 51а, 53, 55, 59, 67, 67

12-13 число 2025 г. - Дополнительные ограничения на других улицах города.

Восстановление газораспределения будет произведено сразу после завершения работ. Жителям, котрых затронет отключением газа в Днепропетровской области с 7 по 13 апреля, необходимо обеспечить доступ работникам газораспределительной компании в каждое газифицированное помещение для проведения внешнего осмотра и контрольного опрессовки системы газоснабжения.

Потребителям напоминают о важности своевременной оплаты услуг по доставке газа, что обеспечивает проведение необходимых работ на газовых сетях в установленные сроки.

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