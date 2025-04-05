Подорожание продуктов в Днепре ожидается из-за сезонных колебаний на рынке, сообщает Politeka.

Как информируют эксперты Национального научного центра «Институт аграрной экономики», больше всего коснется овощей, мяса и хлеба. Это значит, что покупателям придется тратить гораздо больше на тот же набор продовольственных товаров.

Подорожание продуктов в Днепре в апреле стало ожидаемым результатом сезонных изменений на аграрном рынке. По прогнозам экспертов, в текущем месяце стоимость может еще больше подниматься. В частности, по словам Инны Сало, главной научной сотрудницы Национального научного центра «Институт аграрной экономики», больше всего вырастут овощи.

По сравнению с мартовскими ценами капуста белокочанная вырастет до 52 грн/кг (+3%), морковь — до 42,5 (+1,6%), а картофель до 33 (+2%). Основным фактором, влияющим на это, является сложность хранения и потери качества товара в процессе хранения.

Что касается мяса, то аналитики ожидают, что говядина, курятина и свинина будет стоить на 7-9% больше в апреле. Этот процесс также связан с несколькими факторами, среди которых сокращение поголовья скота и птицы в результате боевых действий в прифронтовых районах, а также рост стоимости кормов из-за повышения цен на электроэнергию и зерновые культуры.

Такая же ситуация будет и с хлебобулочными изделиями, где прогнозируется скачок стоимости на 1,5-3%. Это обусловлено большими затратами на корм для животных, что влияет на стоимость сырья для производства хлеба. В то же время молочка может немного подешеветь.

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